Россиянам предложат подписку на электрокар «Атом»

Жители нашей страны получат возможность пользоваться отечественным электрокаром «Атом» благодаря подписке. Ее разрешат оформить на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Об этом сообщил пресс-офис производителя «электрички». В случае действующей подписки пользователям «Атома» предстоит каждый месяц платить за него фиксированную сумму. В нее входит сам батарейный хетчбэк, все налоги и пошлины, плюс полная страховка, то есть и ОСАГО, и КАСКО.

Еще предусмотрено бесплатное плановое техническое обслуживание пятидверки и круглосуточная помощь на дорогах. Наконец, можно рассчитывать на сезонный сервис с комплектом зимних шин, их хранение и «переобувку».

Изначально подписка рассчитана на три года и 2,5 тыс. км ежемесячного пробега по Московскому региону. Оформление доступно через мобильное приложение.

