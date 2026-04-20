Zeekr 8X официально поступил в продажу

Китайский бренд Zeekr, принадлежащий концерну Geely, начал продажи нового кроссовера Zeekr 8X. Официальные цены в Китае составляют от 356 800 до 500 800 юаней, что эквивалентно примерно 4-5,6 млн рублей.

Zeekr 8X позиционируется как младшая версия флагманского 9X и визуально его повторяет, хотя имеет измененную оптику, другую решетку радиатора и иные выштамповки на кузове. Габариты автомобиля составляют 5100 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1780 мм в высоту при колесной базе 3069 мм. Снаряженная масса варьируется от 2660 до 2820 кг. Топовая версия Yao Ying немного шире и длиннее за счет спортивного обвеса, пишут «Китайские автомобили».

Кроссовер построен на платформе SEA-S. Силовая установка гибридная: она включает 2,0-литровый турбомотор мощностью 279 л.с. и два электродвигателя с суммарной отдачей 898 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды. Модификация Yao Ying оснащена тремя электромоторами и развивает 1401 л.с., что позволяет ускоряться до сотни всего за 2,96 секунды. На выбор доступны батареи емкостью 55,1 и 70 кВт·ч, обеспечивающие запас хода на электричестве от 318 до 410 км. В гибридном режиме дальность достигает 1416 км.

В салоне Zeekr 8X установлены цифровая приборная панель, два крупных дисплея и ограниченный набор физических кнопок. В оснащение входят климат-контроль, электропривод сидений, проекционный экран, аудиосистема с 29 динамиками, охлаждаемый перчаточный ящик и выдвижной потолочный экран для задних пассажиров.

Стоит отметить, что за первые 38 минут предзаказов было собрано 10 тысяч заявок, а после старта полноценных продаж аналогичное количество оформили за 29 минут. В рамках ограниченной по времени акции начальную стоимость кроссовера снизили до 329 800 юаней, то есть до 3,67 млн рублей. Ранее предзаказы принимались по цене от 376,8 тысячи юаней.