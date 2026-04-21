Парк электрических и гибридных машин превысил в России 200 000 единиц

Общее количество электрокаров (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV и EREV), зарегистрированных в России, превысило 200 тысяч единиц. Именно столько «экологически чистых» машин состояло на учете в ГИБДД к началу апреля.

Еще в начале 2026 года на учете состояло чуть меньше 193 тысяч

Об этом в своем канале в национальном мессенджере MAX написал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он уточнил, что за период с января по март на учет поставили 2,3 тысячи чистых электромобилей и 13,6 тысячи подзаряжаемых гибридов. Кроме того, в страну ввезли примерно 500 подержанных электрокаров. В итоге к 1 апреля общий парк автомобилей, заряжаемых от розетки, достиг 208 тысяч единиц. Для сравнения: в начале года этот показатель составлял 192,6 тысячи машин, из которых 80 тысяч приходилось на BEV и 112,6 тысячи на PHEV.

Сергей Целиков также обратил внимание на возрастную структуру парка. Средний возраст чистых электромобилей в РФ составляет около 5 лет. В то время как у гибридов этот показатель гораздо меньше — всего 2 года.

В сегменте электрокаров заметную часть занимает Nissan Leaf, на эту модель приходится 23% от всего объема. Такие подержанные машины долгое время активно ввозили в Россию из Японии. Кроме того, сравнительно большим возрастом выделяется парк автомобилей Tesla.

Что касается гибридного сегмента, то он почти на 90% сформировался за последние 3 года за счет новых китайских моделей. Основную массу здесь составляют автомобили двух брендов — Lixiang и Voyah.