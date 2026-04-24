На Пекинском автосалоне-2026 представлен новый бренд Freelander

JLR и Chery сотрудничают с 2012 года и даже обладают совместным предприятием в китайском Чанша, но в ближайшее время их взаимодействие выйдет на новый уровень: британская и китайская компания запускают совместный бренд Freelander, прототип первой модели которого партнеры представили на Пекинском автосалоне-2026.

Невероятно стильный, строгий и в тоже время стилистически актуальный внедорожник, при строительстве которого авторы явно вдохновлялись любимым в народе Discovery 3 и 4 поколения, определенно «вид имеет». Он большой, размером с Range Rover. Естественно — с электрической силовой установкой.

С высокой долей вероятности — гибридной, поскольку именно такой тип тяги сейчас наиболее популярен в Китае. Еще из интересного — на прототипе нет ни одного классического зеленого овала Land Rover: несмотря на привлекательность «поднебесного» рынка, от совместного с «Чери» детища британцы, похоже, дистанцируются. Еще внимание привлекают распашные двери в стиле Rolls-Royce. Ну или «Атом», кому что ближе.

Фото avtovzglyad.ru

Представленный на выставке Concept 97 — не размышления, а прототип реальной машины: в его постройке поучаствуют и CATL, и Huawei, и Qualcomm. В основе — 800-вольтная архитектура, что подразумевает быструю зарядку. А запуск в серию первенца новоявленной марки запланирован уже на конец года.

Всего же за ближайшие пять лет бренд Freelander обещает выпустить аж шесть моделей, среди которых не окажется только варианта с чистым ДВС. Ожидается, что внедорожники будут продаваться не только в Китае: предполагаются и импортные решения.