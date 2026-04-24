На Пекинском автосалоне-2026 представили обновленный Avatr 12

В Пекине состоялась мировая премьера обновленного Avatr 12 (модель «один-два», как электрокар называют в самом бренде). Первое, что бросается в глаза — обновленный дизайн модели, в котором уже прослеживаются фундаментальные китайские изменения: больше никаких выдвижных ручек.

Чтобы попасть в салон, теперь нужно нажать на клавишу, а машина сама откроет дверь. Так же есть и стандартная, утопленная в дверь ручка. На крыше и крыльях — новые лидары, позволяющие установить продвинутый автопилот Huawei Qiankun.

В салоне — новая оперативная система Huawei Harmony OS, а так же подушка безопасности между водителем и передним пассажиром, улучшены материалы отделки. Китайская версия оснащена ЖК-дисплеем на 15,6 дюйма и потолочным «телеком» для задних пассажиров размером 35,4 дюйма. Салоннок и боковые зеркала — экраны, на которых транслируется картинка с камер.

Под капотом — либо гибридная силовая установка, где ДВС работает исключительно генератором, и два электромотора на 566 л.с. Запас хода — 350 км на электротяге, а с полным баком — до 1260 км. Базовая электрическая версия представляет собой два электродвигателя, выдающие 673 л. с и 750 ньютонов момента.

Топовая — три электромотора на 955 суммарный лошадей и 996 ньютонов тяги. Запас хода — до 735 км. Официальный релиз обещает разгон до первой сотни за 2,71 секунды. Цена в Китае стартует с отметки в 293 900 юаней.