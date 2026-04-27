Электромобили Tesla теряют российский рынок

Спрос на новые электромобили Tesla в России продолжает стремительно падать — отрицательная динамика фиксируется уже третий год подряд. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Согласно приведенным им данным, за январь-март 2026 года на учет в стране было поставлено лишь 36 новых «электричек» американского производителя. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года российские автовладельцы зарегистрировали 55 новых электрокаров этой марки. Таким образом, падение составило 35%.

Пиковым для Tesla на российском рынке оказался 2023 год — тогда владельцев нашли 1257 машин. Уже в 2024-м показатель сократился почти вдвое, до 685 единиц. По итогам 2025 года регистрации просели еще примерно на треть — до 449 автомобилей. При этом необходимо учитывать, что официально марка в России не представлена, и все поставки осуществляются через схемы параллельного импорта.

Особняком в линейке производителя стоит футуристический пикап Cybertruck. За первый квартал текущего года на учет в стране встали всего три таких грузовичка. Совокупный же объем регистраций этой модели с лета 2024 года, когда первые экземпляры начали попадать в Россию, достиг лишь 70 единиц.

Дополнительным ударом по и без того скромному сегменту стала ситуация вокруг компании Moscow Tesla Club, которая считалась крупнейшим импортером машин американского бренда в стране. По информации ресурса Shot, фирма не выполнила обязательства перед последними заказчиками: предоплата за автомобили была получена, однако сами машины клиентам так и не передали. Попытки журналистов связаться с представителями компании по телефону результата не принесли — трубку в офисе никто не берет.

Сложившаяся ситуация отражает сразу несколько факторов давления на нишу: усложнение логистики параллельного импорта, рост цен на ввозимую технику, проблемы с обслуживанием и зарядной инфраструктурой, а также растущая конкуренция со стороны китайских производителей электромобилей, которые активно осваивают российский рынок и предлагают сопоставимые по характеристикам машины с официальной гарантией.