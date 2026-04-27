Электромобили Tesla теряют российский рынок

В 2026 году в РФ зарегистрировано всего 36 новых машин американской марки

Спрос на новые электромобили Tesla в России продолжает стремительно падать — отрицательная динамика фиксируется уже третий год подряд. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Автор
Иван Флягин

Изображение Электромобили Tesla теряют российский рынок

Согласно приведенным им данным, за январь-март 2026 года на учет в стране было поставлено лишь 36 новых «электричек» американского производителя. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года российские автовладельцы зарегистрировали 55 новых электрокаров этой марки. Таким образом, падение составило 35%.

Пиковым для Tesla на российском рынке оказался 2023 год — тогда владельцев нашли 1257 машин. Уже в 2024-м показатель сократился почти вдвое, до 685 единиц. По итогам 2025 года регистрации просели еще примерно на треть — до 449 автомобилей. При этом необходимо учитывать, что официально марка в России не представлена, и все поставки осуществляются через схемы параллельного импорта.

Особняком в линейке производителя стоит футуристический пикап Cybertruck. За первый квартал текущего года на учет в стране встали всего три таких грузовичка. Совокупный же объем регистраций этой модели с лета 2024 года, когда первые экземпляры начали попадать в Россию, достиг лишь 70 единиц.

Дополнительным ударом по и без того скромному сегменту стала ситуация вокруг компании Moscow Tesla Club, которая считалась крупнейшим импортером машин американского бренда в стране. По информации ресурса Shot, фирма не выполнила обязательства перед последними заказчиками: предоплата за автомобили была получена, однако сами машины клиентам так и не передали. Попытки журналистов связаться с представителями компании по телефону результата не принесли — трубку в офисе никто не берет.

Сложившаяся ситуация отражает сразу несколько факторов давления на нишу: усложнение логистики параллельного импорта, рост цен на ввозимую технику, проблемы с обслуживанием и зарядной инфраструктурой, а также растущая конкуренция со стороны китайских производителей электромобилей, которые активно осваивают российский рынок и предлагают сопоставимые по характеристикам машины с официальной гарантией.

