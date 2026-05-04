В России почти на четверть вырос спрос на подержанные электрокары

С января по март жители нашей страны приобрели 3 112 электромобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом спрос увеличился на 23%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат, в марочном рейтинге лидирует Nissan, который сумел урвать 20% от общего куска пирога. За обозначенный период россияне приобрели 654 такие батарейные машины на вторичном рынке. Ступеньку ниже занял Zeekr, чьи авто разошлись тиражом 572 штуки. Тройку лидеров благодаря 337 пристроенным «электричкам» занял Audi. Еще в первую пятерку сумели войти Volkswagen и Tesla, в их случае владельцев нашли 294 и 292 «бэушки».

Эксперты обратили внимание, что пять вышеперечисленных марок заняли 70% рынка электрокаров в России. Как и раньше, бестселлером сегмента считается Nissan Leaf. В первом квартале 2026 года своих из рук в руки перешло 599 японских хетчбэков. Еще в первую тройку наиболее популярных «электричек» вошли Zeekr 001 и Audi Q2. Было пристроено 390 «единичек» и 287 «двоек».

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, стоит ли покупать подержанный электромобиль.