Большинство зарядок для электрокаров находится в пяти регионах России

Судя по статистике апреля 2026 года, сейчас в России функционирует около 8 тыс. тысяч публичных зарядных станций, позволяющих заряжать электромобили и гибриды. Однако регионы резко отличаются друг от друга по необходимой инфраструктуре. Около половины зарядок в стране сосредоточены в пяти субъектах.

И лидирует в этом рейтинге Москва

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», речь идет о 46%. Большая часть ЭЗС из этой половины находится в столице, на нее приходится 16% от общего количества. На один процент отстает Московская область, далее с огромным отрывом идет Санкт-Петербург, которому досталось всего 6%. Первую пятерку замыкают Краснодарский край и Татарстан с показателями 5% и 4% соответственно.

Эксперты обратили внимание, что в столице средняя нагрузка на каждую зарядную станцию составляет 18 электрокаров и 27 гибридных автомобилей. В Татарстане аналогичное соотношение выглядит совсем по-другому, подразумевается полдюждины батарейных машин и десяток бензоэлектрических.