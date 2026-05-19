Спрос на новые электрокары в России вырос на 14%

В апреле 2026 года россияне приобрели 906 новых электрокаров. По сравнению с прошлым годом их продажи увеличились на 14%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на статистику АО «ППК». В рейтинге брендов лидирует отечественный Evolute, пристроивший 409 своих «электричек». На них пришлось 45% от общего куска пирога. На второй строчке расположился новый игрок Umo, чьи модели разошлись тиражом 184 экземпляра.

Тройку лидеров замкнул китайский Avatr благодаря 85 проданным авто. Также в первую пятерку включены Geely и BYD. Тем временем из обоймы выпал «поднебесный» Zeekr, хотя возглавлял аналогичный рейтинг в 2025-м.

Согласно итогам середины весны, наиболее востребованным электромобилем в нашей стране считается компактный кроссовер Evolute i-Joy. Своих владельцев нашел 401 такой паркетник. Следом идет Umo 5 за счет 184 машин, а затем Avatr 12 и 11 в количестве 47 и 38 штук. За ними пристроился Geely EX5 с результатом 37 единиц.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему электромобили перестают быть идеей фикс почти во всем мире.