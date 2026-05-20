Конфликт вокруг Ирана подстегнул мировые продажи электрокаров

Спрос на них увеличился и в России

Во всем мире ощутимо набирает обороты реализация электромобилей. Их стали покупать чаще на фоне напряженной обстановки вокруг Ирана и скачка цен на топливо. Ожидается, что по итогам года батарейные и гибридные авто займут около 30% авторынка планеты.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщает газета Financial Times (FT), опираясь на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). По мнению экспертов, к началу 2027-го владельцев могут найти 23 млн «зеленых» машин.

Спрос на электрокары в основном обусловлен удешевление аккумуляторов и желанием автолюбителей сэкономить на топливе. Скорее всего, максимальные темпы продаж будут зафиксированы в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку тамошние власти энергично выступают за продвижение экологически чистого транспорта.

Продажи гибридов и «электричек» в Европе имеют шансы подняться на 20%, достигнув трети общего объема проданных авто. Тем временем в Китае, который признан лидером по выпуску электрифицированных автомобилей, цены на них становятся все скромнее, а параллельно идет рост экспорта местных машин. В прошлом году в КНР собрали около 75% электрокаров в мире или более 11 млн экземпляров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что спрос на новые электромобили в России вырос на 14%.

