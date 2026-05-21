Deepal подтвердил сертификацию кроссовера S05 для российского рынка

Представители Deepal, «дочки» хорошо известного в России концерна Changan, официально заявили о завершении сертификации кроссовера S05. Он обзавелся Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать легальные массовые продажи новинки в нашей стране.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», покупатели могут рассчитывать на появление полностью электрического SUV c полным приводом. Deepal S05 получил лаконичный дизайн, характерную LED-оптику и короткие свесы.

Габариты — 4620х1900х1600 мм при колесной базе 2880 мм, которая считаются одной из самых больших в сегменте. Соотношение размеров позволило создать просторный комфортный салон. Его оформление получилось довольно минималистичным, как и экстерьер. Главным акцентом внутри считается «мультимедийка» с богатым списком цифровых функций и поддержкой беспроводных интерфейсов.

Максимальная отдача силовой установки ограничивается отметкой 381 л.с., получасовая мощность составляет 146 л.с. На борту установлена высоковольтная литий-железо-фосфатная батарея (LFP), обеспечивающая запас хода на одном заряде в 500 км. Особое внимание уделено безопасности и электронным ассистентам.

Остается сказать, что комплектации и цены будут обнародованы ближе к старту продаж.

