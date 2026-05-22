Эксперты объяснили, почему в России растут продажи электромобилей

Апрель 2026 года принес российскому рынку электромобилей 906 проданных новых машин — на 14% больше, чем год назад. Лидером стал отечественный Evolute — 409 экземпляров, или 45% от всего объема. Второе место неожиданно занял новичок, тоже российский UMO, с результатом 184 автомобиля, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В топ-5 также попали китайские Avatr (85 шт.), Geely (41 шт.) и BYD (35 шт.). А прошлогодний фаворит Zeekr в апреле остался за пределами первой пятерки. О причинах роста популярности «электричек» в нашей стране (причем отечественных) порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты.

— Во-первых, государство субсидирует покупку электромобилей, что делает их доступнее, — комментирует ситуацию профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев. — Также действуют налоговые льготы: снижение транспортного налога, бесплатная парковка.

Кроме того, рост конкуренции, в том числе за счет появления бюджетных китайских марок, вынуждает производителей предлагать более привлекательные цены. При этом электромобили дают экономию на «топливе» и обслуживании в долгосрочной перспективе, привлекают новизной и технологичностью. К тому же в прошлом году рынок был меньше, поэтому даже небольшой абсолютный рост дает высокий процент, — подчеркивает эксперт.

Почему же взлетели российские бренды, а Zeekr выпал из топа? Толкачев пояснил: льготы и субсидии в первую очередь направлены на поддержку отечественных производителей. Локализация позволяет снизить цены за счет логистики и прямого доступа к госпрограммам. По словам эксперта, российские бренды более гибко адаптируются к специфике местного рынка — например, к климату. К тому же они активно развивают дилерскую и сервисную сеть, что повышает доверие покупателей. Zeekr же остается премиальным и дорогим даже при параллельном импорте.

В пресс-службе ГК «Автодом» добавили, что льготное автокредитование дает скидку 35% на российские электромобили. А бесплатный проезд по федеральным платным трассам для отечественных электрокаров продлили до конца 2026 года. Кроме того, из-за роста утильсбора на машины с ДВС их стоимость повышается, разрыв в цене с электромобилями сокращается, и последние становятся конкурентоспособнее. Развивается и зарядная инфраструктура: сегодня в стране работает около 9000 ЭЗС.