Эксперты объяснили, почему в России растут продажи электромобилей

— Во-первых, государство субсидирует покупку электромобилей, что делает их доступнее, — комментирует ситуацию профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев. — Также действуют налоговые льготы: снижение транспортного налога, бесплатная парковка.
Кроме того, рост конкуренции, в том числе за счет появления бюджетных китайских марок, вынуждает производителей предлагать более привлекательные цены. При этом электромобили дают экономию на «топливе» и обслуживании в долгосрочной перспективе, привлекают новизной и технологичностью. К тому же в прошлом году рынок был меньше, поэтому даже небольшой абсолютный рост дает высокий процент, — подчеркивает эксперт.
Почему же взлетели российские бренды, а Zeekr выпал из топа? Толкачев пояснил: льготы и субсидии в первую очередь направлены на поддержку отечественных производителей. Локализация позволяет снизить цены за счет логистики и прямого доступа к госпрограммам. По словам эксперта, российские бренды более гибко адаптируются к специфике местного рынка — например, к климату. К тому же они активно развивают дилерскую и сервисную сеть, что повышает доверие покупателей. Zeekr же остается премиальным и дорогим даже при параллельном импорте.
В пресс-службе ГК «Автодом» добавили, что льготное автокредитование дает скидку 35% на российские электромобили. А бесплатный проезд по федеральным платным трассам для отечественных электрокаров продлили до конца 2026 года. Кроме того, из-за роста утильсбора на машины с ДВС их стоимость повышается, разрыв в цене с электромобилями сокращается, и последние становятся конкурентоспособнее. Развивается и зарядная инфраструктура: сегодня в стране работает около 9000 ЭЗС.