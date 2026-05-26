Спрос на подержанные электрокары в России увеличился на 40%

В середине весны текущего года россияне купили 1346 электромобилей с пробегом. По сравнению со статистикой марта, в апреле продажи подросли на 40%.

Цифрами поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, почти четверть проданных в апреле «пробежных» машин пришлось на батарейные модели японской марки Nissan. Они разошлись тиражом 324 штуки. Следом идет китайский бренд Zeekr, пристроивший 210 легковушек. В топ-3 сумел попасть немецкий Volkswagen, реализовавший 153 «бэушки». В то же время из рук в руки перешли 146 автомобилей с шильдиком Tesla и 84 «элетрички», собранные столичным заводом «Москвич».

Чемпионом модельного рейтинга, как и прежде, считается Nissan Leaf, продано 302 хетчбэка. Далее идет пятидверный Zeekr 001 благодаря показателю в 151 экземпляр, следом с 98 машинами пристроился седан Volkswagen Lavida. Также в топ-5 включены отечественный «Москвич 3е» и Tesla Model 3.

С января по апрель в России нашли владельцев 4758 электрокаров с пробегом. В годовом выражении их продажи стали больше на 36%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему в РФ растут продажи электромобилей.