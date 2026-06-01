Россиянам придется парковаться по-новому на электрокарах и гибридах

С наступлением календарного лета в нашей стране вступили в силу новые правила парковки гибридных автомобилей и электрокаров. В случае открытых стоянок все осталось по-прежнему, но для подземных появились корректировки.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на обновленный свод правил «Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности». С 1 июня 2026 года на парковках, расположенных ниже первого подземного или подвального этажа, для вышеуказанных категорий транспортных средств разрешена только медленная зарядка с номинальным током не более 32 А.

До десяти гибридов и «электричек» можно оставлять исключительно в отдельных отсеках. Их необходимо отделить от общей парковки одной или несколькими защитными сооружениями. В их число входят спринклерные оросители, автоматические и противопожарные шторы, а также огнестойкие перегородки и водяные завесы, способные включаться самостоятельно и дистанционно.

Когда для тех же машин предусмотрено больше десятка мест на стоянке, соответствующие помещения необходимо выделить в пожарные секции площадью не более 1600 кв.

За нарушения правил парковки электрокаров и гибридов предусмотрены штрафы. Для физлиц — до 50 000 рублей, для должностных лиц — до 100 000, для юридических лиц — до 2 млн.

