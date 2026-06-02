Эксперт назвал проблемы, вызванные новыми требованиями к парковке электромобилей

С 1 июня 2026 года в России вступают в силу новые противопожарные требования к парковке электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Раньше особые нормы действовали только на автостоянках с зарядными станциями. Теперь зоной повышенного риска считается любое место «отстоя"электротранспорта — независимо от того, подключена машина к розетке или нет, а «электрички» должны «кучковаться» отдельными группами не более десяти машин в каждой. При этом подобные участки предписано отделять от остальных противопожарными перегородками, воротами или шторами, а такжеоснащать системами пожаротушения. Самые строгие правила — для подземных паркингов. Какие сложности новация добавит владельцам «зеленых» авто, выяснил портал «АвтоВзгляд».

И сразу скажем, что на фоне нововведения эксперты опасаются дефицита парковочных мест для «зеленого» транспорта, что может стать причиной снижения спроса на электрокары. Однако профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев назвал новые требования продиктованными заботой о безопасности. Пожары, связанные с электромобилями, даже если они редки, могут быть очень опасными из-за особенностей возгорания их батарей.

— Введение более строгих правил, особенно для подземных паркингов, где вентиляция ограничена, а эвакуация сложнее, представляется логичным шагом, — заявил эксперт.

Однако, по его словам, есть и очевидные проблемы. Существующие нормативы часто оставляют мало места для «зеленого» транспорта, а новые требования способны уменьшить доступное пространство еще больше. Особенно тяжело придется владельцам электромобилей в старых жилых комплексах.

— Провести реконструкцию в соответствии с новыми нормами может быть либо технически невозможно, либо экономически неподъемно. Это может привести к тому, что парковка электромобилей на таких объектах окажетсяфактически запрещена, — пояснил Толкачев.

Он также обратил внимание на рост популярности электротранспорта в РФ: в первом квартале 2026 года продажи новых электромобилей выросли на 22,5%. И принятые парковочные ограничения могут затормозить этот рост, создавая довольно серьезные неудобства для владельцев...

В связи с этим собеседник портала «АвтоВзгляд» посоветовал будущим владельцам электрокаров перед покупкой выяснить, какие правила действуют на их парковке и соответствуют ли они новым требованиям.

А если есть возможность, то выбирать парковки, уже оборудованые (или которые планируют оборудовать) с учетом введенных норм (например, в новых жилых комплексах). Также стоит инициировать обсуждение проблемы с соседями и управляющей компанией — возможно, совместными усилиями удастся найти компромисс или спланировать модернизацию.

— Ситуация может меняться. Возможно, будут разработаны дополнительные меры поддержки или упрощения для действующих объектов, — резюмировал Толкачев.

Но пока нарушителям новых правил парковки электромобилей грозят штрафы: для граждан — до 50 000 рублей, для должностных лиц — до 100 000, для юрлиц — до 2 млн руб., вплоть до приостановки деятельности. Новые нормы в первую очередь касаются строящихся и проектируемых объектов. Для действующих парковок они станут обязательными только при капремонте или реконструкции.