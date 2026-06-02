Назван средний пробег по России на электромобилях

На сегодняшний день средний годовой пробег электрокара в нашей стране составляет до 12,5 тыс. км. Гибридный автомобиль успевает проехать больше, но самые высокие показатели зафиксированы у бензиновых и дизельных машин.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, за обозначенный период гибриды успевают преодолеть 15,3 тыс. км. Однако на вершине рейтинга оказались автомобили, «питающиеся» традиционным нефтяным топливом, поскольку их годовой результат составил 16,8 тыс. км.

В итоге выяснилось, что электрокары на четверть проигрывают бензиновым автомобилям по среднегодовому пробегу. В то же время «электрички» отстают от бензоэлектрических моделей на 18%.

По словам г-на Целикова, его выкладки основаны на анализе объявлений, появившихся на классифайдах с января по май. Год выпуска машин был ограничен с 2022-го по 2024 год, так как на более старых легковушках есть риск скручивания пробегов. Кроме того, количество более возрастных «зеленых» авто ощутимо меньше.

