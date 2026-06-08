В России сравнялись цены электрокаров и гибридных авто

Согласно статистике, в прошлом месяце в нашей стране просили практически одинаковую сумму за гибридные автомобили и электрокары. Однако в конце минувшей весны первые подешевели, а вторые, напротив, подорожали — дело дошло до 7,48 и 7,52 млн рублей соответственно.

Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Эксперты исследовали динамику средней стоимости свежих электромобилей и подзаряжаемых авто, оснащенных гибридной силовой установкой.

Выяснилось, что в мае 2026-го стоимость новых батарейных машин на отечественном рынке подросла на 4,7%. Год назад прайс на них же увеличился почти неощутимо, что вылилось в 0,2% прибавки, зато в 2024-м ценник скакнул почти на 21%.

Тем временем новые подзаряжаемые гибриды стали доступнее на 5,5%, хотя в прошлом году их ценники поднялись на 12,7%. Пару лет назад в сегменте наблюдалась просадка на ощутимые 17,3%.

Если проводить параллель с аналогичным периодом 2023-го, бензоэлектрические автомобили обесценились на 11,9%, а чистокровные «электрички» подорожали на 26,7%.