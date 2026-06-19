На российском рынке электрокаров сменился лидер

В конце минувшей весны россияне приобрели 233 новых электромобиля с шильдиком свежей отечественной марки Umo. На нее пришлось в районе 35% от общего объема продаж.

Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». Эксперты обратили внимание, что Umo впервые оказался на верхушке рейтинга в сегменте.

На второй строчке расположился еще один отечественный производитель — Evolute. Он сумел отвоевать около 18%, пристроив в руки наших соотечественников 120 своих машин. Тройку лидеров замкнул китайский Avatr с результатом 65 штук. Также в топ-5 попали «поднебесные» Geely и Changan — 47 и 33 авто.

В то же время Umo лидирует и по моделям за счет кроссовера с индексом 5. Речь идет о перелицованном GAC Aion Y Plus образца прошлого года. Новинка разошлась тиражом как раз в 233 вышеупомянутых экземпляра. Следом идет Evolute i-Joy — 119 проданных «электричек», а затем Geely EX5 благодаря 43 штукам. Замыкают пятерку Avatr 12 и Changan Qiyuan Q05.

Остается сказать, что в общей сложности в мае на российском рынке нашли владельцев 680 новых электромобилей. За год спрос на них упал на 13,5%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, на что стоит поменять электрокар прямо сейчас. По мнению экспертов, выгода владения такими машинами выглядит весьма сомнительно.