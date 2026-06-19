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На российском рынке электрокаров сменился лидер

Им стал новый отечественный бренд

В конце минувшей весны россияне приобрели 233 новых электромобиля с шильдиком свежей отечественной марки Umo. На нее пришлось в районе 35% от общего объема продаж.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение На российском рынке электрокаров сменился лидер

Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». Эксперты обратили внимание, что Umo впервые оказался на верхушке рейтинга в сегменте.

На второй строчке расположился еще один отечественный производитель — Evolute. Он сумел отвоевать около 18%, пристроив в руки наших соотечественников 120 своих машин. Тройку лидеров замкнул китайский Avatr с результатом 65 штук. Также в топ-5 попали «поднебесные» Geely и Changan — 47 и 33 авто.

В то же время Umo лидирует и по моделям за счет кроссовера с индексом 5. Речь идет о перелицованном GAC Aion Y Plus образца прошлого года. Новинка разошлась тиражом как раз в 233 вышеупомянутых экземпляра. Следом идет Evolute i-Joy — 119 проданных «электричек», а затем Geely EX5 благодаря 43 штукам. Замыкают пятерку Avatr 12 и Changan Qiyuan Q05.

Остается сказать, что в общей сложности в мае на российском рынке нашли владельцев 680 новых электромобилей. За год спрос на них упал на 13,5%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, на что стоит поменять электрокар прямо сейчас. По мнению экспертов, выгода владения такими машинами выглядит весьма сомнительно.

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