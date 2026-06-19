GAC открыл в России предзаказы на «крылатый» кроссовер Hyptec HT

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портал «АвтоВзгляд», Hyptec HT полностью адаптирован для российских дорог и климата. Производители позаботились о зимнем пакете и встроенных онлайн-сервисах «Яндекса» и VK. Предусмотрено даже дистанционное управление через смартфон.
Длина кузова достигает 4935 мм при расстоянии между осями 2935 мм. В палитру цветов для окраски экстерьера входят белый, черный и серебристый оттенок. В салоне с панорамной крышей водителя и пассажиров ждут продуманная эргономика и премиальная «музыка». Сиденья получили комбинированную отделку из искусственной замши и кожи Наппа.
Остается сказать, что мощность силовой установки может составлять 245 или 340 л.с. Запас хода на одной зарядке ограничивается пробегом в 820 км.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнейшим образом расписал все плюсы и минусы нового GAC Hyptec HT в своем тест-драйве.