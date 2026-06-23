Эксперты не видят предпосылок для массового роста спроса на гибридные авто в РФ

В мае 2026 года российский рынок подключаемых гибридов (PHEV) рванул вверх. Продажи выросли на 103% по сравнению с прошлым годом — до 4989 автомобилей. Лидером продал стала марка Voyah, на втором месте — Geely, на третьем — Evolute. Прошлогодний лидер Lixiang сместился на пятую позицию. Портал «АвтоВзгляд» спросил у экспертов: это разовый всплеск или начало устойчивого тренда? И повлияет ли топливный кризис на покупательский спрос?

Устойчивый рост продаж подключаемых гибридов возможен, однако российская инфраструктура к этому еще не готова

В пресс-службе ГК «Автодом» рост реализаций связывают с практичностью гибридов: они позволяют передвигаться на электричестве в городе и использовать бензиновый мотор на дальних маршрутах, что особенно актуально при слабой зарядной инфраструктуре. Появление новых брендов и расширение модельного ряда также стимулируют спрос. При этом смена лидера с Lixiang на Voyah и Geely, по мнению дилеров, не просто «эффект новизны».

— Этот факт говорит о формировании конкурентной среды. На рынок выходят новые игроки, покупателям предлагается все больше альтернатив, и сегмент становится более устойчивым, — заявили специалисты.

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, выделил несколько факторов для дальнейшего роста этого сегмента. На него, по словам эксперта, работают мировой тренд на электрификацию, развитие зарядной инфраструктуры, появление новых конкурентных моделей. И одним из «ускорителей» роста продаж он называет ситуацию на топливном рынке.

— Новости о возможном дефиците горючего и росте цен могут стать существенным дополнительным драйвером роста для PHEV. Владельцы гибридов имеют возможность использовать электротягу на коротких дистанциях, что позволяет экономить на топливе, особенно в условиях его удорожания, — пояснил Толкачев.

Профессор считает, что рост на 103% — скорее, комбинация факторов, где ключевую роль играют новые модели и экономическая выгода. Однако не все эксперты столь оптимистичны. Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК», считает, что выход из строя ряда отечественных НПЗ — это катастрофа для логистики и экономики. Водители, безусловно, будут искать альтернативы бензину, но массового перехода на электромобили и гибридные авто не случится.

— Его не будет по причине полной неготовности инфраструктуры, в особенности на юге России, где сети изношены и находятся на пределе ресурса. Переход на газ не решает проблему при отсутствии бензина, а высокая стоимость оборудования и сокращение ресурса двигателя в условиях значительного утилизационного сбора делают такую альтернативу нецелесообразной для подавляющего большинства потребителей, — предупреждает Разин.