Стартовали продажи Evolute i-Joy второго поколения

На китайский рынок вышел обновленный электрический кроссовер Dongfeng Nammi 06. В нашей стране он известен как следующее поколение Evolute i-Joy. Вполне возможно, что новинка появится и в России, где предшественника автомобиля не только продают, но и выпускают.

К сожалению, это пока произошло не в России

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере «Макс» ресурс «Китайские автомобили», в пересчете на рубли вторая генерация i-Joy оценивается на родине в 1,07 — 1,18 млн. Производители посчитали, что двух комплектаций будет достаточно. Младшая получила название Air, старшая — Max.

Основной «фишкой» посвежевшего «китайца» стал «умный» комплекс водительских ассистентов под названием Tianyuan Intelligent Driving T100. Он способен самостоятельно поддерживать навигацию, ориентируясь на местный автопилот (NOA). Машину научили менять полосу движения без участия человека, а также тормозить на светофорах, справляться с круговыми развязками и перекрестками.

Электромотор по-прежнему выдает 163 л.с. и 290 «ньютонов» крутящего момента. На борту установлена тяговая батарея емкостью 51,87 кВт⋅ч, обеспечивающая пробег на одной зарядке в 471 км. Полный привод не предусмотрен, покупателям придется довольствоваться передним.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как мы искали, тестировали и покупали актуальный Evolute i-Joy в России.