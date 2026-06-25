Россиянам раскрыли цену гибридного кроссовера Umo 8

Новый российский бренд Umo обнародовал стоимость своего полноразмерного кроссовера с индексом 8. Его козырями должны стать гибридная силовая установка, полный привод и адаптация к суровым отечественным реалиям. SUV поставят на конвейер столичного завода «Москвич». Новинку продвигает компания EVM при участии «Яндекса».

Согласно официальному сайту марки, при желании приобрести Umo 8 россиянам придется выложить за него как минимум 5 млн рублей. «Восьмерка» является перелицованным GAC S7, за который у нас просят от 5,89 млн. Разница сводится к шильдикам.

По своей природе обрусевший «китаец» является последовательным гибридом. Общая мощность системы составляет 340 л. с., в нее входят обычный ДВС и пара электромоторов. На ускорение до 100 км/ч уходит 6,7 секунды, запас хода ограничен отметкой 867 км.

В рамках адаптации к нашим дорогам и климату Umo 8 получил зимний пакет с подогревом лобового стекла, форсунок и руля, а также улучшенную защиту от коррозии. Над навигацией тоже поколдовали, имеется проекционный дисплей, предусмотрены встроенные сервисы «Яндекса».

Ранее портал «АвтоВзгляд» протестировал родственника «восьмерки» — электрокроссовер более скромных габаритов Umo 5. Мы расписали все его плюсы и минусы.