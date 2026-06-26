В России запустили сертификацию кроссовера Wey V9X

В нашей стране запустили процедуру сертификации флагманского кроссовера Wey V9X, оснащенного гибридной силовой установкой. Шестиместная новинка построена на свежей модульной архитектуре GWM One. Начало продаж в России запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров, на сегодняшний день V9X успел обзавестись несколькими сертификатами соответствия. Они нужны для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит начать массовые продажи.

Согласно документации, на российский рынок выйдут кроссоверы, собранные в Китае. Производство налажено в Баодине — родном городе материнского для Wey концерна GWM. О возможной локализации модели пока ничего неизвестно, но адаптация предусмотрена. Она подразумевает улучшенную защиту против ржавчины, полный набор обогревов и увеличенный бачок омывателя.

В КНР представлены две версии Wey V9X. Габариты первой — 5205х2025х1825 мм при колесной базе 3050 мм. Во втором случае длина чуть больше, она составляет 5299 мм, а расстояние между осями вытянуто на дополнительные 100 мм. В параллельную гибридную систему входят ДВС объемом 2,0 л и пара электромоторов, суммарная мощность достигает 680, 694 или 748 л.с. Емкость тяговой батареи — 55,4, 66,6 либо 80 кВт·ч, максимальный запас хода ограничивается отметкой 1700 км.

Ранее корреспондент портала «АвтоВзгляд» познакомился с «живым» Wey V9X в рамках автосалона в Пекине.