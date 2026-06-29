В России на четверть увеличился спрос на электрокары с пробегом

За последний месяц минувшей весны жители нашей страны приобрели 1228 подержанных электромобилей. Если проводить параллель с прошлым годом, продажи подросли на 25%. С начала 2026-го реализация батарейных моделей поднялась на 34%, дойдя до 6 тыс. машин.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», чуть больше четверти от общего объема рынка заняли электрокары японской марки Nissan. Из рук в руки в мае перешло 314 таких «электричек». На следующей строчке расположился китайский Zeekr за счет 208 пристроенных машин. Первую тройку удалось замкнуть немецкому Volkswagen с показателем 116 авто.

Еще в топ-5 производителей сумели войти Tesla из США и российский Evolute. Однако в случае последнего владельцев нашли уже менее сотни экземпляров.

Статус самой популярной модели продолжает удерживать пятидверный Nissan Leaf, в его случае зафиксировано 280 перепродаж. Вторую позицию с результатом 121 шт. занял лифтбэк Zeekr 001, а третью — Volkswagen Lavida. На счету последнего, который чаще всего встречается в виде седана, реализованная 121 единица. Затем идут четырехдверный Tesla Model 3 и кроссовер «Москвич 3е» — 54 и 47 авто.