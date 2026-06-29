Новые гибридные легковушки стали на треть популярнее в России

В конце июня россияне повесили номера на 1754 новых автомобиля, оснащенных гибридной силовой установкой. По сравнению с предыдущей семидневкой, реализация подросла на треть, а заодно практически на 50% превысила средний показатель недельных продаж в 2026 году.

Статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, чаще всего наши люди брали российские кроссоверы Evolute i-Space, разошедшиеся тиражом 337 штук. На следующей строчке расположился «поднебесный» паркетник Geely EM-i с показателем 328 экземпляров. Затем идут Voyah Free и GAC S7 за счет 301 и 153 пристроенных машин. Первую пятерку замыкает Exeed Exlantix ET благодаря 127 авто.

Эксперт обратил внимание, что в то же время в стране вырос спрос на чистокровные электрокары. Однако их продажи сдерживает ограниченное количество предложений. В частности, из дилерских шоурумов почти пропал бестселлер Evolute i-Joy.

Повысить продажи прочих «электричек» в России сейчас проблематично, подчеркнул г-н Целиков. Согласно его наблюдениям, пока наши соотечественники лучше всего берут новинку Umo 5 и «параллельный» Changan Qiyuan Q05 — 45 и 24 пристроенных авто за неделю.