В России начались продажи электрического кроссовера GAC Hyptec HT

Китайский концерн GAC официально запустил на российском рынке продажи кроссовера Hyptec HT, оснащенного электрической силовой установкой. К преимуществам новинки относят современный экстерьер, инновации и высокий уровень комфорта. Минимальная цена составляет 5 699 000 рублей с учетом спецпрограмм.

Заднеприводный GAC Hyptec HT может похвастать панорамной крышей, LED-оптикой, безрамочными дверями, скрытыми дверными ручками и 19-дюймовыми колесными дисками. Габариты — 4935х1920х1700 мм при колесной базе 2935 мм. Багажник вмещает 538 л.

За движение отвечает 245-сильный электромотор, на разгон до сотни уходит 6,9 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 68,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 км. За безопасность отвечает набор водительских электронных ассистентов вместе с адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, передними и задними парктрониками.

Салон получил звукоизолирующие стекла и отделку из кожи Наппа и искусственной замши, а первый ряд сидений — электрорегулировки, вентиляцию, массажер и обогрев. Для переднего пассажира предусмотрена оттоманка с электроприводом, а для сидящих на заднем диване — складной столик. Центральное место занимает 14,6-дюймовая «мультимедийка», куда зашиты онлайн-сервисы «Яндекса» и VK. Не будем забывать про беспроводную зарядку для гаджетов и 21 динамик акустической системы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все плюсы и минусы нового GAC Hyptec HT в своем тест-драйве.