В России за полгода взлетели продажи новых электрокаров и гибридов

За первые шесть месяцев 2026 года в нашей стране существенно вырос спрос на новые гибридные и полностью электрические автомобили. Они стали востребованнее на 90,7%, своих владельцев нашли 54,3 тыс. экземпляров.

Спрос на них подскочил почти на 91%

Такой статистикой поделился Минпромторг. Согласно данным ведомства, за обозначенный период россияне приобрели 4,9 тыс. чистокровных батарейных моделей. В годовом выражении их популярность увеличилась на 8%. Кстати, в России собрали 48,3% таких машин.

Оказалось, что доля «электричек» и гибридов, сошедших с отечественных конвейеров, дошла за первое полугодие 2026-го до 27,3%. Цифры ощутимо пошли вверх по отношению к прошлому году, когда речь шла только о 9,4%.

В общей структуре российского рынка автомобили с бензоэлектрической силовой установкой и электрокары сумели отвоевать почти 8%. В этом плане тоже наблюдается положительная динамика, поскольку в 2025-м аналогичный показатель достиг отметки 5,4%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что спрос на новые авто в России вырос на 12% за первую половину 2026 года.