Для России сертифицировали два электрокара Nordcross

Линейка отечественной марки Nordcross в скором времени пополнится парой электромобилей. Они имеют полное право появиться на отечественном рынке после сертификации, завершившейся в соседнем Казахстане.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», на сегодняшний день уже получено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), позволяющее начать массовые продажи новинок на всей территории блока ЕАЭС, куда входит и наша страна. Сборка будет производиться в Поднебесной.

В качестве Nordcross NSS01 к нам приедет пятиместный кроссовер Lotus Eletre. Его длина составляет 5100 мм при колесной базе 3000 мм. Младшую версию приводит в движение 612-сильная двухмоторная система, а старшей досталось три двигателя, выдающих 918 л.с. В последнем случае один агрегат установлен на передней оси и два предусмотрены для задней. SUV способен проехать от 490 до 530 км без подзарядки.

В то же время пятидверку Lotus Emeya россиянам преподнесут как Nordcross NSN 01. Размеры почти совпадают с вышеупомянутым паркетником, кроме высоты. Она составляет 1500 мм против 1686 мм. Разницы по силовым установкам нет, но запас хода должен быть поскромнее из-за батареи меньшей емкости: она снижена до 102 кВт⋅ч со 112.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что с шильдиком Nordcross в Россию официально приедет Lynk & Co 900.