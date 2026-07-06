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Для России сертифицировали два электрокара Nordcross

Они являются клонами китайских моделей Lotus

Линейка отечественной марки Nordcross в скором времени пополнится парой электромобилей. Они имеют полное право появиться на отечественном рынке после сертификации, завершившейся в соседнем Казахстане.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Для России сертифицировали два электрокара Nordcross

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», на сегодняшний день уже получено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), позволяющее начать массовые продажи новинок на всей территории блока ЕАЭС, куда входит и наша страна. Сборка будет производиться в Поднебесной.

В качестве Nordcross NSS01 к нам приедет пятиместный кроссовер Lotus Eletre. Его длина составляет 5100 мм при колесной базе 3000 мм. Младшую версию приводит в движение 612-сильная двухмоторная система, а старшей досталось три двигателя, выдающих 918 л.с. В последнем случае один агрегат установлен на передней оси и два предусмотрены для задней. SUV способен проехать от 490 до 530 км без подзарядки.

В то же время пятидверку Lotus Emeya россиянам преподнесут как Nordcross NSN 01. Размеры почти совпадают с вышеупомянутым паркетником, кроме высоты. Она составляет 1500 мм против 1686 мм. Разницы по силовым установкам нет, но запас хода должен быть поскромнее из-за батареи меньшей емкости: она снижена до 102 кВт⋅ч со 112.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что с шильдиком Nordcross в Россию официально приедет Lynk & Co 900.

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