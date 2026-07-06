Стало известно, как изменились за год цены электрокаров из России и Китая

С начала прошлого лета стоимость новых отечественных электрокаров снизилась за год на 21,5%, что вылилось в 2,5 млн рублей. Одновременно свежие китайские батарейные автомобили подорожали на 5,5% или до 7,2 млн рублей.

Актуальной статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделилось Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). По словам экспертов, за обозначенный период, то есть с июня 2025-го по июнь 2026-го, ценники «поднебесных» и наших «электричек» с пробегом упали. В случае первой категории просадка составила 16,8%, и дело дошло до 4,4 млн рублей. Во втором случае планка опустилась на 15,9% до отметки 1,7 млн «целковых».

Еще аналитики обратили внимание, что с конца минувшей весны до начала продолжающегося лета текущего года новые электрические «чайнкары» стали доступнее на 4,2%. В то же время за «бэушки» начали просить на 2,1% больше, чем раньше. То же самое произошло с электрокарами отечественного разлива: подержанные прибавили в цене 13,8%, а «нулевые», напротив, стали предлагать потенциальным покупателям на 10,9% дешевле.