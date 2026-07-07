207

В Госдуме призвали продавать российские электрокары в трейд-ин

Нововведение должно сделать такие авто популярнее

Для жителей нашей страны необходимо создать комфортные условия, способствующие массовому переходу на электромобили. Их продажи можно продвинуть за счет развития инфраструктуры и появления специальной программы трейд-ин для отечественных моделей.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Госдуме призвали продавать российские электрокары в трейд-ин

В беседе с агентством ТАСС об этом заявил замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков. По его мнению, власти обязаны помогать населению пересаживаться на новую технику. И одной из эффективных мер способен стать механизм трейд-ин, предполагающий обмен старой бензиновой машины на «электричку» с доплатой.

Сейчас много внимания уделяется технологическому суверенитету и новым транспортным решениям, но недостаточно обсуждается среда, где электромобиль станет нормальным выбором для покупателя, отметил парламентарий. Он считает, что батарейные модели нуждаются в большей инженерной адаптации к холодному российскому климату и грантовой поддержке профильных исследований. В противном случае речь идет только об игрушке для поездок в теплую погоду.

Помимо всего прочего, стоит субсидировать в регионах быстрые зарядные станции. Если владелец электрокара не понимает, где можно его заряжать за городом, остальные стимулы для покупки этого авто не сработают, заключил г-н Новичков.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует