В Госдуме призвали продавать российские электрокары в трейд-ин

В беседе с агентством ТАСС об этом заявил замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков. По его мнению, власти обязаны помогать населению пересаживаться на новую технику. И одной из эффективных мер способен стать механизм трейд-ин, предполагающий обмен старой бензиновой машины на «электричку» с доплатой.
Сейчас много внимания уделяется технологическому суверенитету и новым транспортным решениям, но недостаточно обсуждается среда, где электромобиль станет нормальным выбором для покупателя, отметил парламентарий. Он считает, что батарейные модели нуждаются в большей инженерной адаптации к холодному российскому климату и грантовой поддержке профильных исследований. В противном случае речь идет только об игрушке для поездок в теплую погоду.
Помимо всего прочего, стоит субсидировать в регионах быстрые зарядные станции. Если владелец электрокара не понимает, где можно его заряжать за городом, остальные стимулы для покупки этого авто не сработают, заключил г-н Новичков.