Российский рынок новых электрокаров подрос на 5% за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года россияне приобрели 4606 новых электромобилей. В годовом выражении спрос на них вырос на 4,7%. Победителем в гонке брендов стал отечественный Evolute.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», батарейные модели Evolute разошлись тиражом 1481 экземпляр. Они отвоевали 32,2% в общем объеме продаж. Следом идет новичок рынка Umo, тройку лидеров замыкает Avatr — 617 и 405 штук соответственно. Также в топ-5 удалось войти Geely и Zeekr. Кстати, только последний ушел в минус, рухнув на 82%. А все остальные марки продемонстрировали положительную динамику. Например, чемпион сегмента сумел улучшить свои позиции в 2,6 раза.

Компактный электрический кроссовер Evolute i-Joy получил статус самой популярной модели за обозначенный период. Владельцев нашли 1350 таких SUV, что вылилось в 29,3% от всех продаж. Следом идет отечественный Umo 5, поскольку в стране было реализовано 617 штук. Затем наступает черед Geely EX5 за счет 340 переданных покупателям авто. Ниже расположились Avatr 12 и наш «Москвич 3е».

Эксперты обратили внимание, что спрос на новые электрокары на отечественном рынке увеличился на фоне дефицита бензина. Однако, несмотря на настрой потенциальных покупателей, упомянутый i-Joy почти отсутствует в продаже.