Электрическую линейку Li Auto пополнит «минивэн среди кроссоверов»

Осенью Lixiang/Li Auto планирует запустить в Китае продажи нового i9. Он должен стать самым большим SUV в электрической линейке бренда. Производители определяют батарейную «девятку» как «минивэн среди кроссоверов».

Не исключено, что он появится на российском рынке

Как сообщает ресурс Cnevpost, в Lixiang решили выпустить флагманский i9 ради 20-процентного роста годовых продаж. Но пока «электрички» компании не так успешны, как гибридные автомобили. Например, в начале лета владельцев нашли менее восьми сотен i8, за месяц реализация просела на 50,2%. За первую половину 2026-го общие продажи марки снизились на 5%.

Кузов Li Auto i9 вытянут в длину на 5225 мм, расстояние между осями составляет 3168 мм. Батарейная «восьмерка» уступает по тем же параметрам на 140 и 118 мм. Покупатели смогут рассчитывать на просторный и функциональный салон. Несмотря на маркетинговый статус минивэна в сегменте, новинка слегка отстает по габаритам от родственного однообъемника Mega.

Остается сказать, что старт официальной реализации новоиспеченного электрического флагмана Lixiang на местном рынке намечена на сентябрь 2026 года. Возможно, i9 доедет и до России, ведь у нас есть представительство марки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что производитель рассекретил салон обновленного кроссовера Lixiang L6.