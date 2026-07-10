Опубликованы официальные фото салона Voyah Passion S

Судя по опубликованным изображениям, паркетнику достался мультируль с тремя спицами. Можно рассчитывать на компактную комбинацию приборов и лаконичную переднюю панель с длинной полоской узких дефлекторов вентиляции.
Физических кнопок, которые так любят российские автомобилисты, практически нет. Почти все элементы управления «зашиты» в сдвоенный экран «мультимедийки». Предположительно, две 15,6-дюймовые диагонали унаследованы от родственного Taishan X8.
В центре передней панели заметен элемент, похожий на маленький экран, где должно отображаться анимированное воплощение голосового ассистента. Но не исключено, что вместо дисплея установлен центральный динамик акустической системы.
С помощью откидной центральной части задний диван делится на два индивидуальных посадочных места. Для пассажиров предусмотрены отдельный тачскрин управления рядом функций и подстаканники.
В плане салона остается сказать, что при длине 5050 мм колесная база SUV составляет 3000 мм.
Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал официальные фото экстерьера кроссовера Voyah Passion S, а заодно расписал его техническую начинку.