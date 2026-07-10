Опубликованы официальные фото салона Voyah Passion S

Китайский концерн Voyah, официально представленный в нашей стране, обнародовал фотографии интерьера нового кроссовера Passion S. Основной «фишкой» должен стать гигантский дисплей на центральной консоли. Покупателям предложат три варианта цветового оформления салона.

Продажи кроссовера начнутся скоро, но не в России

Судя по опубликованным изображениям, паркетнику достался мультируль с тремя спицами. Можно рассчитывать на компактную комбинацию приборов и лаконичную переднюю панель с длинной полоской узких дефлекторов вентиляции.

Физических кнопок, которые так любят российские автомобилисты, практически нет. Почти все элементы управления «зашиты» в сдвоенный экран «мультимедийки». Предположительно, две 15,6-дюймовые диагонали унаследованы от родственного Taishan X8.

В центре передней панели заметен элемент, похожий на маленький экран, где должно отображаться анимированное воплощение голосового ассистента. Но не исключено, что вместо дисплея установлен центральный динамик акустической системы.

С помощью откидной центральной части задний диван делится на два индивидуальных посадочных места. Для пассажиров предусмотрены отдельный тачскрин управления рядом функций и подстаканники.

В плане салона остается сказать, что при длине 5050 мм колесная база SUV составляет 3000 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал официальные фото экстерьера кроссовера Voyah Passion S, а заодно расписал его техническую начинку.