В России открыли предзаказы на отечественный Umo 5 для частных лиц

Новоиспеченный российский бренд Umo начал принимать заказы на электрокроссовер C-класса с индексом 5. Поначалу переднеприводную новинку продавали только таксопаркам, а сейчас предложили всем желающим. Ее можно приобрести в двух комплектациях по цене от 2 590 000 рублей с учетом госсубсидии.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», SUV адаптирован к российским холодам. У него греются оба ряда сидений, а также руль, ветровое стекло и форсунки омывателя.

При любом раскладе в список оборудования входят онлайн-сервисы «Яндекса», поскольку IT-гигант принимает участие в судьбе проекта. Например, ИИ-ассистент позволяет управлять мультимедийным комплексом с 14,6-дюймовым экраном, климатической системой и стеклоподъемниками. Помимо всего прочего производители позаботились о телематике, дающей возможность удаленно контролировать «пятерку» благодаря фирменному приложению на смартфоне.

В базовой версии «Про» с белым кузовом и темным салоном колесные диски будут 17-дюймовыми. В старшей версии «Макс» за 2 790 000 рублей они подрастут на размер. Еще она отличается наличием панорамной крыши с люком и шторкой, беспроводной зарядки для гаджетов, адаптивным «круизом» и набором электронных водительских ассистентов. Например, они помогают удерживать автомобиль в своей полосе движения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все плюсы, минусы и технические характеристики Umo 5 в уникальном тест-драйве.