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Российский электрокар «Атом» допустили к работе в такси

Хетчбэк попал в соответствующий реестр

Отечественный электромобиль «Атом» пополнил обновленный список машин, одобренных властями для работы в качестве такси в нашей стране. В общей сложности дело дошло до трех десятков разрешенных моделей.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российский электрокар «Атом» допустили к работе в такси

Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга. «Атом» справился со всеми нужными испытаниями, подтвердившими, что новинка готова к старту продаж. Позади остались и краш-тесты, и проверка на пригодность к климатическим условиям. На сегодняшний день в нашей стране уже создана сеть сервисных центров для обслуживания батарейной пятидверки.

Габариты «Атома» — 3995х1780х1615 мм. Снаружи хетч легко узнать по отсутствующей центральной стойке кузова и распашным дверям. Салон вмещает четырех человек, традиционную комбинацию приборов заменили экран на руле и проекционный дисплей.

За движение отвечает 204-сильная установка, позволяющая выезжать из первой «сотни» за 8 секунд. За счет тяговой батареи емкостью 77 кВт·ч «Атом» способен без подзарядки проехать до 500 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему проект «Атом» скорее мертв, чем жив.

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