В Китае создали сверхбыструю батарею для электрокаров и гибридов

В ходе государственных тестов аккумулятор Aegis Gold Brick Battery, разработанный хорошо известным в России концерном Geely, продемонстрировал зарядную мощность в 1093 кВт. Пиковое значение зафиксировал Китайский центр автомобильных технологий и исследований. Наполнение энергией происходит всего за 4 минуты.

Речь идет об уникальной LFP-батарее с короткими ячейками. Основными «фишками» считаются устойчивость к быстрому износу и перегреву, несмотря на высокие зарядные мощности. По словам производителей, новоиспеченная батарея способна выдержать в районе 4500 полных циклов зарядки, что говорит о ресурсе в районе 1 млн км пробега.

Обычно проблемой сверхбыстрой зарядки считается слишком ощутимый нагрев. Согласно стандартам КНР, он не должен превышать 65 °C. Во время тестирования Aegis Gold Brick Battery показал при пиковой нагрузке всего на градус меньше. В Geely сделали упор на возможность батареи принимать энергию без перегрузок, то есть подразумевается ставка на реальную эффективность.

Остается сказать, что новый аккумулятор получил полноразмерный гибридный седан Lynk & Co 10, продающийся на рынке Поднебесной.