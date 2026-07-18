Эксперты назвали «пауэрбанки» для «электричек» нишевым сервисом для избранных

Алексей Кудряшов, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, уточнил: сентябрь-октябрь 2026 года — это лишь возможный ориентир по старту «пилота». По данным пресс-службы ТВЭЛ, серийное внедрение запланировано на второй-третий квартал 2027 года. Сейчас собран один макетный образец, несколько прототипов в работе, а «пилот» с Дептрансом Москвы пока обсуждается.
— Значительно стимулировать продажи электромобилей мобильная зарядка не способна, — уверен эксперт. — Решающими остаются цена и базовая инфраструктура. За первый квартал 2026 года в России продано около 2,7 тысячи новых электромобилей. Спрос на них ограничивают стоимость самой машины, ее обслуживания, емкость батареи и уверенность в наличии зарядных станций в поездке...
Проблему доступности зарядок в Москве наш собеседник назвал «точечной». В подтверждение своих слов он приводит данные агентства «Автостат»: на одну публичную зарядку в столице приходится около 18 электромобилей против 10 в среднем по России.
При этом около трети всех ЭЗС страны сосредоточены в столичной агломерации. Их дефицит ощущается в часы пик, в местах плотной застройки и на популярных «быстрых» станциях, где образуются очереди. Значительная часть городской сети — «медленные» точки, а «быстрых» зарядок для длительных поездок ощутимо меньше.
— Мобильная станция частично снимает проблему, обеспечивая зарядку там, где стационарной точки нет или она занята. Это влияет на комфорт владельца сильнее, чем на решение о покупке, — пояснил Кудряшов.
По его словам, «пауэрбанк» для электрокара представляет собой самоходный аппарат размером с малогабаритный прицеп, который по заявке из приложения сам подъезжает к машине и возвращается к головной точке для подзарядки. Основные компоненты локализованы «Росатомом», что снижает зависимость от импортаоборудования и комплектующих.
Однако по охвату спроса сервис останется нишевым, поскольку экономически целесообразен только в премиальном сегменте и при срочности.
— Выезд машины к клиенту заведомо дороже стационарной зарядки, а массовый спрос упирается в готовность платить за удобство. Масштабной заменой стационарной сети сервис не станет, — резюмирует Кудряшов.
Константин Алябьев, управляющий директор крупнейшей частной сети зарядных станций для электромобилей в России PUNKT E, обратил внимание на другое: устройство, продемонстрированное Росатомом на выставке «Иннопром-2026», предназначено для зарядки электромобилей на закрытых территориях, а не для экстренной помощи на дорогах.
— Мобильные роботы для зарядки на закрытых территориях были массово представлены несколько лет назад зарубежными компаниями, но не нашли пока широкого применения.
Они перегораживают проезд на паркинге, проигрывают стационарным точкам в скорости зарядки и необходимых инвестициях в приобретении, — напоминает Алябьев.
Некоторые компании, по его словам, предлагали экстренную помощь на дорогах в форме мобильной зарядки. Но цена услуги оказалась выше, чем стоимость эвакуатора до ближайшей стационарной зарядки, поэтому предложение не пользовалось популярностью. И, похоже, новый проект ждет такая же участь.