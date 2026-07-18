Эксперты назвали «пауэрбанки» для «электричек» нишевым сервисом для избранных

В Москве готовятся запустить пилотный проект мобильных зарядных станций — по сути, «пауэрбанков на колесах», которые сами будут приезжать к владельцам электромобилей, нуждающихся в «заправке». Разработкой инновационной технологии занимается компания ТВЭЛ. Предполагается, что мобильные станции пригодятся, когда стационарные зарядки заняты или до них сложно добраться. Портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у экспертов, сможет ли это решение подстегнуть продажи «электричек» или хотя бы облегчить жизнь их владельцам.

Объясняем, почему мобильные зарядки для электромобилей не будут востребованы

Алексей Кудряшов, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, уточнил: сентябрь-октябрь 2026 года — это лишь возможный ориентир по старту «пилота». По данным пресс-службы ТВЭЛ, серийное внедрение запланировано на второй-третий квартал 2027 года. Сейчас собран один макетный образец, несколько прототипов в работе, а «пилот» с Дептрансом Москвы пока обсуждается.

— Значительно стимулировать продажи электромобилей мобильная зарядка не способна, — уверен эксперт. — Решающими остаются цена и базовая инфраструктура. За первый квартал 2026 года в России продано около 2,7 тысячи новых электромобилей. Спрос на них ограничивают стоимость самой машины, ее обслуживания, емкость батареи и уверенность в наличии зарядных станций в поездке...

Проблему доступности зарядок в Москве наш собеседник назвал «точечной». В подтверждение своих слов он приводит данные агентства «Автостат»: на одну публичную зарядку в столице приходится около 18 электромобилей против 10 в среднем по России.

При этом около трети всех ЭЗС страны сосредоточены в столичной агломерации. Их дефицит ощущается в часы пик, в местах плотной застройки и на популярных «быстрых» станциях, где образуются очереди. Значительная часть городской сети — «медленные» точки, а «быстрых» зарядок для длительных поездок ощутимо меньше.

— Мобильная станция частично снимает проблему, обеспечивая зарядку там, где стационарной точки нет или она занята. Это влияет на комфорт владельца сильнее, чем на решение о покупке, — пояснил Кудряшов.

По его словам, «пауэрбанк» для электрокара представляет собой самоходный аппарат размером с малогабаритный прицеп, который по заявке из приложения сам подъезжает к машине и возвращается к головной точке для подзарядки. Основные компоненты локализованы «Росатомом», что снижает зависимость от импортаоборудования и комплектующих.

Однако по охвату спроса сервис останется нишевым, поскольку экономически целесообразен только в премиальном сегменте и при срочности.

— Выезд машины к клиенту заведомо дороже стационарной зарядки, а массовый спрос упирается в готовность платить за удобство. Масштабной заменой стационарной сети сервис не станет, — резюмирует Кудряшов.

Константин Алябьев, управляющий директор крупнейшей частной сети зарядных станций для электромобилей в России PUNKT E, обратил внимание на другое: устройство, продемонстрированное Росатомом на выставке «Иннопром-2026», предназначено для зарядки электромобилей на закрытых территориях, а не для экстренной помощи на дорогах.

— Мобильные роботы для зарядки на закрытых территориях были массово представлены несколько лет назад зарубежными компаниями, но не нашли пока широкого применения.

Они перегораживают проезд на паркинге, проигрывают стационарным точкам в скорости зарядки и необходимых инвестициях в приобретении, — напоминает Алябьев.

Некоторые компании, по его словам, предлагали экстренную помощь на дорогах в форме мобильной зарядки. Но цена услуги оказалась выше, чем стоимость эвакуатора до ближайшей стационарной зарядки, поэтому предложение не пользовалось популярностью. И, похоже, новый проект ждет такая же участь.