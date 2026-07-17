На российском рынке официально появятся автомобили XPeng

Отечественный IT-гигант «Яндекс» решил официально торговать в нашей стране китайскими электрокарами XPeng. У нас появятся флагманский кроссовер G9 и его собрат G6 с русифицированным мультимедийным комплексом. Можно рассчитывать на сервисное обслуживание и гарантийную поддержку.

Речь идет о двух кроссоверах

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», «девятка» и «шестерка» получат встроенные онлайн-сервисы «Яндекса». Например, привычный для многих россиян навигатор, карты, видео и музыку. Предусмотрено управление через бортовой софт, что позволит водителю не отвлекаться на смартфон во время движения.

В основе «китайцев» лежит 800-вольтовая платформа, заряжающая батарею всего за 12 минут с 10% до 80%. Силовая установка G9 выдает 575 л.с., на ускорение до «сотни» уходит 4,2 с. На долю секунды отстает 487-сильный G6.

В список оснащения входит расширенный зимний пакет. Паркетники снабдили обогревом руля, зоны стеклоочистителей и всех сидений. Передние кресла имеют встроенную вентиляцию, прилагается набор электронных ассистентов. Преимуществом флагманского SUV считаются кожаный салон, премиальная «музыка» и «умная» двухкамерная пневмоподвеска.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о сертификации кроссоверов Xpeng G6 и G9 для российского рынка.