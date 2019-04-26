Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей

Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».

При этом топ-менеджер заверил, что новый кроссовер на первый взгляд не будет похож на другие модели Hyundai. Но лишь при внимательном осмотре можно будет узнать детали корпоративного стиля марки.

Распространяясь на эту тему в интервью одному из зарубежных изданий, Сан Юп Ли не стал вдаваться в конкретику, а также умолчал о технических характеристиках новой модели и сроках ее выхода на рынок.

Напомним, что совсем недавно корейский производитель представил европейским потребителям Hyundai Tucson, пополнивший семейство N Line. Кстати, кроссовер стал второй моделью после хетчбэка i30, вышедшей в данной спортивной спецверсии.