Кроссовер Geely Emgrand GS сертифицировали для России

Маленький кроссовер Geely Emgrand GS, называемый некоторыми экспертами хетчбэком с увеличенным дорожным просветом, совсем скоро докатится и до отечественных дилеров. Модель, впервые представшая перед публикой в 2016 году, была нарисована британцем Питером Хорбери — шеф-дизайнером Geely, бывшим главным художником Volvo.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Emgrand GS обновился в конце мая и получил 177-сильный турбированный мотор, унаследовав его от компактного кроссовера Volvo XC40.

В России авто ожидается в третьем квартале этого года. Но если вы уже начали рассчитывать на агрегат от шведского премиума, то зря. К нам приедет дореформенный «китаец» лишь с 1,8-литровым двигателем мощностью 133 л. с., но зато питающийся АИ-92.

Эти данные подтвердило и ОТТС. Агрегат сочетается с шестискоростной «механикой» или с шестидиапазонным «роботом» — на выбор. Кроме того, в документе перечислены три типоразмера шин, доступных для авто — 205/60 R16, 225/50 R17 или 225/45 R18.