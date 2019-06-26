В России начинаются продажи бюджетного кроссовера FAW Besturn Х40

Фото: FAW
Новый для россиян кроссовер FAW Besturn Х40, чью сборку наладят на калининградском заводе «Автотор», получил рублевый прайс. С каким ценником китайский «паркетник» с передним приводом входит на отечественный рынок, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Компактный FAW Besturn X40 в длину достигает 4310 мм, в ширину — 1780 мм при высоте 1680 мм. Его колесная база — 2600 мм. Дорожный просвет новинки не велик — всего 180 мм. Под капотом «китайца» прячется бензиновый 108-сильный мотор объемом 1,6 л. Он агрегатируется либо с пятиступенчатой МКП, либо с шестидиапазонным «автоматом» Aisin. Привод — только на передние колеса.

Besturn X40 представлен в России в трех комплектациях. В базе авто оснастили двумя фронтальными айрбэгами, а также боковыми подушками безопасности. Кроме того, авто укомплектовано кондиционером, передними креслами с подогревом и информационно-развлекательной системой с восьмидюймовым тачскрином и четырьмя динамиками.

Стартовый ценник на кроссовер из Поднебесной — 949 000 рублей. Авто в «максималке» обойдется от 1 049 000 «деревянных». Кстати, в скором времени, как уже писал портал «АвтоВзгляд» к дилерам приедет прямой конкурент новинки — Changan CS35 Plus.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, мультимедиа, китайские авто
26 июня 2019
293