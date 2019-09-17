В России стартовали продажи Volkswagen Tiguan в зимнем исполнении

Кроссовер Volkswagen Tiguan Winter Edition по умолчанию комплектуется обогревом боковых зеркал с электроприводом, лобового стекла и форсунок системы стеклоомывателя, а также электроподогревом руля и кресел первого ряда.

Найдется и помощник Park Pilot с парктрониками на переднем и заднем бамперах, а также система автоматического торможения при опасности столкновения во время парковочных маневров. Покупатель наверняка оценит функцию помощи во время движения под горку и полностью светодиодную оптику.

Арсенал моторов Tiguan Winter Edition ограничен двумя бензиновыми турбодвижками — мощностью 125 л. с., работающим вместе с шестискоростной «механикой» и передним приводом, и 150-сильным в сочетании с шестидиапазонной АКП с двойным сцеплением. В последнем случае — «автомат», распределяющей крутящий момент, как на передние колеса, так и на обе оси — в зависимости от выбора при покупке.

«Паркетник» с младшим агрегатом в свежей спецверсии обойдется в 1 559 000 рублей. Для сравнения стоит отметить, что прайс на «Тигуан» в базе с таким же мотором начинается от 1 499 000.

Кстати, в Сети уже заговорили о VW Tiguan нового поколения. Одному из зарубежных изданий даже удалось добыть первые изображения и некоторые подробности о новинке. Правда, авто следующей генерации появится на свет не раньше 2022 года.