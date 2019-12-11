Рассекречена внешность обновленного Volkswagen Teramont

Речь идет о большом немецком кроссовере на рынке Соединенных Штатов, где автомобиль продается под именем Volkswagen Atlas. Судя по детальным рисункам, трехрядный паркетник получит экстерьер в одном стиле с укороченным Atlas Cross Sport, представленным в октябре. Последний также создан для продаж в Северной Америке.

В техническом плане, по данным зарубежного издания AutoBlog, Volkswagen Teramont/Atlas после обновления поменяется не сильно, оставив себе двухлитровую «турбочетверку» и атмосферный V6 объемом 3,6 л, с той разницей, что младший мотор подружится с системой полного привода.