Рассекречена внешность обновленного Volkswagen Teramont

Фото: Volkswagen
Чтобы не держать своих фанатов в напряжении, бренд из Вольфсбурга показал, как будет выглядеть Volkswagen Teramont после обновления, опубликовав цветные эскизы модели. Премьера рестайлингового кроссовера состоится на Чикагском автосалоне в начале февраля 2020 года.

Речь идет о большом немецком кроссовере на рынке Соединенных Штатов, где автомобиль продается под именем Volkswagen Atlas. Судя по детальным рисункам, трехрядный паркетник получит экстерьер в одном стиле с укороченным Atlas Cross Sport, представленным в октябре. Последний также создан для продаж в Северной Америке.

В техническом плане, по данным зарубежного издания AutoBlog, Volkswagen Teramont/Atlas после обновления поменяется не сильно, оставив себе двухлитровую «турбочетверку» и атмосферный V6 объемом 3,6 л, с той разницей, что младший мотор подружится с системой полного привода.

  • Фото: autoblog.com
  • Фото: autoblog.com

О российском обновлении «Терамонта» информации пока нет. Зато у нас кроссовер предлагает выбор из трех бензиновых моторов мощностью 220, 249 и 280 л. с. Все три движка агрегатируются с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.

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11 декабря 2019
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