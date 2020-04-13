Бюджетные кроссоверы Dongfeng для России будут собирать в Белоруссии

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на трехрядный паркетник DFM 580, где в качестве производителя обозначено белорусско-британское совместное предприятие «Юнисон» (оттуда же в Россию привозят авто другого китайского бренда — Zotye). При том, что в предыдущем сертификационном документе говориться о «поднебесных» заводах DFSK Motor в городских округах Шиянь и Чунцин.

Технические характеристики DFM 580 останутся прежними. Напомним, в движение семиместный кроссовер приводит безвариантный 132-сильный бензиновый мотор объемом 1,8 л, работающий вкупе с пятискоростной «механикой» и передним приводом. Ценник начинается от 1 190 000 рублей.