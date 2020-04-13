Бюджетные кроссоверы Dongfeng для России будут собирать в Белоруссии

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на трехрядный паркетник DFM 580, где в качестве производителя обозначено белорусско-британское совместное предприятие «Юнисон» (оттуда же в Россию привозят авто другого китайского бренда — Zotye). При том, что в предыдущем сертификационном документе говориться о «поднебесных» заводах DFSK Motor в городских округах Шиянь и Чунцин.
Технические характеристики DFM 580 останутся прежними. Напомним, в движение семиместный кроссовер приводит безвариантный 132-сильный бензиновый мотор объемом 1,8 л, работающий вкупе с пятискоростной «механикой» и передним приводом. Ценник начинается от 1 190 000 рублей.
Как уточнял ранее портал «АвтоВзгляд», нашим соотечественникам был обещан еще один движок для DFM 580 − 1,5-литровый мощностью 146 л. с., сочетающийся с шестиступенчатой МКП или вариатором CVT компании Punch. Эти агрегаты упоминаются и в новом ОТТС. Но до сих пор на вооружение «поднебесной» модели такой двигатель так и не поступил.
Между тем, продажи Dongfeng в России оставляют желать лучшего. Так, в марте в руки покупателей, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ушел 101 автомобиль DFM, что на 18% меньше показателей прошлого года. В первом квартале «легковушки» марки разошлись тиражом 269 единиц (-13%).