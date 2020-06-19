Китайцы все же везут в Россию новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Продажи Chery Tiggo 7 Pro на родине стартовали в середине марта 2020 года. И в ближайшее время кроссовер прикатит в Россию: запуск на рынок запланирован на третий квартал 2020 года. Точной даты ребята из Поднебесной пока не называют, как не раскрывают цен и комплектаций.

Зато в пресс-службе бренда поведали о дизайне Tiggo 7 Pro, назвав его интерпретацией новой стилистической концепции под названием Movement. Но, честно говоря, внешность новинки уже нельзя назвать открытием. Во-первых, автомобиль, повторимся, был представлен в Китае, а во-вторых, он успел попасть в объективы камер на одной из парковок Москвы.