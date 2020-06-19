Китайцы все же везут в Россию новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Продажи Chery Tiggo 7 Pro на родине стартовали в середине марта 2020 года. И в ближайшее время кроссовер прикатит в Россию: запуск на рынок запланирован на третий квартал 2020 года. Точной даты ребята из Поднебесной пока не называют, как не раскрывают цен и комплектаций.
Зато в пресс-службе бренда поведали о дизайне Tiggo 7 Pro, назвав его интерпретацией новой стилистической концепции под названием Movement. Но, честно говоря, внешность новинки уже нельзя назвать открытием. Во-первых, автомобиль, повторимся, был представлен в Китае, а во-вторых, он успел попасть в объективы камер на одной из парковок Москвы.
Над внешним видом новинки трудилась международная команда художников марки под руководством Стива Юма, большую часть своей карьеры проработавшего в General Motors. Главный дизайнер Chery участвовал в создании Cadillac ATS и CTS, Chevrolet Cruze и Lincoln Navigator.
Какие моторы будут приводить в движение Chery Tiggo 7 Pro в наших краях, пока не известно. Напомним, на домашнем рынке паркетник вооружили 197-сильным мотором с наддувом объемом 1,6 л., агрегатированным с семиступенчатым «роботом» и системой переднего привода.
Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», от дореформенной «семерки», что предложена сегодня россиянам, кроссовер с приставкой Pro в названии отличается не только экстерьером и интерьером, но и габаритами, став длиннее на 68 мм (4500 мм), шире на 5 мм (1842 мм) и выше на 76 мм (1746 мм).