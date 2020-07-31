Кроссоверы BMW останутся без самого мощного «дизеля»

Издание BMW Blog сообщает, что дизельный мотор с обозначением B57D30S0 баварцы хотят отправить на пенсию уже в сентябре. Это странно, ведь агрегат представили всего четыре года назад.

Напомним, что 400-сильный двигатель дебютировал на седане BMW 750d, а затем его получили кроссоверы X5 и X7.

Особенность мотора — квадронаддув, который баварцы применили на «дизеле» впервые. Благодаря такому решению он получился не только мощным, но и экономичным.

Но у инновационного немецкого «сердца» обнаружились недостатки. Прежде всего, это довольно затратное производство и сложное постпродажное обслуживание. Вот поэтому компания приняла решение снять двигатель с производства уже осенью.

Пока же машины с этим двигателем получат прощальную серию Final Edition. Она будет отличаться шильдиками на дверях и порогах, а также расширенной комплектацией.