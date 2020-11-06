BMW везет в Россию особые версии X5M и X6M

Спецверсия First Edition представляет из себя комплектацию Competition с эксклюзивными элементами дизайна и оснащения.

Спортивные кроссоверы можно заказать в двух матовых цветах кузова из каталога BMW Individual: «морозный темно-серебристый» и «морозный синий Марина Бэй». Кроме этого, автомобили получат черные колесные диски (спереди стоят 21-дюймовые колеса, а сзади 22-дюймовые) и карбоновые корпуса зеркал.

Салон отделан кожей со вставками из черной алькантары и оранжевой прострочкой. Есть и декоративная планка из карбона, на которой размещен порядковый номер автомобиля. Соответственно, это будет цифра от 1 до 250.

625-сильный BMW X5M в исполнении First Edition оценили в 12 990 000 рублей, а купеобразный X6M с мотором такой же мощности стоит 13 990 000 рублей. Что, очередь уже иссякла?