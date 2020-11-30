Премиум-кроссовер Geely Tugella получит в России бюджетную комплектацию

Речь идет о более дешевом варианте исполнения с пафосным названием Luxury. Правда, не стоит думать, что с новой версией Geely Tugella сильно потеряет в наворотах. Отнюдь! Напомним, что китайцы позиционируют свой кроссовер, как автомобиль премиального сегмента. На это, в частности, намекает свежая, пусть и уцененная, но «люксовая» комплектация. Вот только стоимость ее пока не определена.

Как пояснили «АвтоВзгляду» в официальном представительстве марки, прайс-лист находится в стадии формирования, и будет утвержден не ранее следующего года. Кстати сказать, вопреки ранее опубликованным в СМИ сведениям о выпуске российских спецификаций Geely Tugella в Белоруссии, кроссоверы к нам поставляют прямиком из Китая. А собранные на заводе «БелДжи» автомобили предназначены исключительно для местного рынка.