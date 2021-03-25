Кроссовер Hyundai Santa Fe получил в России новую версию

фото АвтоВзгляд
Прошедший фейс-лифт Hyundai Santa Fe перед стартом продаж получил еще одну комплектацию в дополнение к ранее заявленным Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech. Новый вариант оснащения, по данным портала «АвтоВзгляд», назвали Calligraphy.

Помимо выполненной в темном хроме решетки радиатора, Santa Fe Calligraphy оснастили панорамной крышей с люком, 20-дюймовыми легкосплавными дисками уникального дизайна, а также окрашенными в цвет кузова пластиковыми элементами экстерьера.

Эта версия кроссовера Santa Fe предлагается для заказа в девяти вариантах окраски: Phantom Black, White Cream, Typhoon Silver, Magnetic Force, Rain Forest, Lava Orange, Glacier White, Taiga Brown и Lagoon Blue. Каждый из цветов кузова можно комбинировать с черным, светло-серым или песочным салоном. Сидения Santa Fe Calligraphy обтянуты кожей Nappa, потолок отделан замшей. В оформлении центральной консоли использована алюминиевая накладка.

Кроссоверы Santa Fe в спецверсии Calligraphy оснащаются либо дизельным двигателем D2.2 (199 л. с.), либо бензиновым мотором G3.5 (249 л. с.). Первый работает в паре с восьмиступенчатым «роботом» с «мокрым» сцеплением 8DCT, а «бензинка» — с восьмиступенчатым «автоматом». Цена Santa Fe Calligraphy с силовой установкой на тяжелом топливе составляет 3,36 млн. рублей, а с бензиновым «сердцем» — 3, 42 млн.

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25 марта 2021
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