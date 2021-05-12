Volkswagen обновил удлиненный Tiguan Allspace

В мировом масштабе версия Allspace оказалась настоящим хитом: с 2017 года ее выбрали 1,5 миллиона покупателей, а это — 55% всего тиража «Тигуанов» второго поколения. Увы, но для российского покупателя «длиннобазка» оказалась слишком дорогой. Хотя некоторое время назад московский офис «Фольксвагена» даже планировал привезти ее… Но дело окончилось лишь процедурой сертификации.
Но сейчас не об этом, а о рестайлинге. В целом «большой Tiguan» пережил такую же модернизацию, что и «маленький», за исключением одной важной детали: исполнению Allspace полагается оригинальный передний бампер, который делает внешность более агрессивной.
В интерьере — почти ничего нового. Разве что приборы стали виртуальными, а блок климат-контроля — сенсорным. Сиденья третьего ряда остаются платной опцией, а из нового заявлены аудиосистема Harman/Kardon и фирменный автопилот.
В Европе «обновленцу» положены аж пять турбомоторов на выбор: бензиновые 1.5 TSI (150 л. с.) и 2.0 TSI (190 или 245 л. с.), плюс дизельный 2.0 TDI в двух версиях (150 или 200 л. с.). Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот».
Кстати, недавно читатель портала «АвтоВзгляд» поведал редакции удивительную историю: все дилеры марки Volkswagen, к которым он обращался, отказались принимать заказ на двухлитровую версию кроссовера Tiguan. Портал «АвтоВзгляд» попытался найти виновников сложившегося «моторного дефицита».