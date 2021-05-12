Volkswagen обновил удлиненный Tiguan Allspace

В мировом масштабе версия Allspace оказалась настоящим хитом: с 2017 года ее выбрали 1,5 миллиона покупателей, а это — 55% всего тиража «Тигуанов» второго поколения. Увы, но для российского покупателя «длиннобазка» оказалась слишком дорогой. Хотя некоторое время назад московский офис «Фольксвагена» даже планировал привезти ее… Но дело окончилось лишь процедурой сертификации.

Но сейчас не об этом, а о рестайлинге. В целом «большой Tiguan» пережил такую же модернизацию, что и «маленький», за исключением одной важной детали: исполнению Allspace полагается оригинальный передний бампер, который делает внешность более агрессивной.